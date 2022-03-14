شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 4469 طفلا بعيادات الصرع في «تخصصي الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مدير مركز العلوم العصبية بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام د. رائدة البرادعي عن استقبال المستشفى خلال السنوات الخمس الماضية 4469 طفلا في عيادات الصرع، بالإضافة إلى 1211 مريضا بالغا ضمن البرنامج الشامل لعلاج الصرع، فيما بلغ مجموع حالات التنويم بوحدة الصرع بالمستشفى خلال الفترة نفسها 951 مريضا.

وأوضحت، خلال «اليوم السعودي التوعوي بالصرع»، الذي نفذه المستشفى، بالتعاون مع الجمعية السعودية للصرع، والجمعية السعودية لأعصاب الأطفال، أن البرامج اشتملت على علاج 74 حالة بالغذاء الكيتوني، إضافة إلى 60 حالة بجهاز تحفيز العصب الحائر، بينما بلغ مجموع جراحات الصرع 55 حالة خلال السنوات الخمس الماضية.

وبيّنت مديرة مركز العلوم العصبية، أن الفعالية تضمنت 8 أركان توعوية استهدفت زوار أحد المجمعات التجارية، منها تعريف الصرع وأشكاله، ونوبة التشنج، وما يحصل للدماغ خلالها، وتقديم النصائح الإرشادية والعبارات التحفيزية لمرضى الصرع، إضافة إلى عرض لوحة تلخص أنواع وأشكال النوبات الصرعية، لتسهل على زوار الركن الفهم، عن طريق التخليص البصري لمحتوى الركن.

إسعاف المصابين

وأشارت إلى أن ركن التعامل مع نوبة الصرع شمل كيفية إسعاف الأشخاص في حال حدوث نوبات، والطرق الصحيحة والفعالة للتعامل معها، إضافة إلى ركن التشخيص في حالات مرضى الصرع واحتياج الطبيب لتشخيص الحالة، متابعة: لمعرفة أسباب الصرع عدة اختبارات، تشمل التاريخ المرضي، والفحص العصبي، واختبارات الدم، ومخطط كهربية الدماغ، والتصوير بالرنين المغناطيسي.

حلول علاجية

ولفتت إلى ركن علاج الصرع الدوائي والجراحي والحلول العلاجية للسيطرة على النوبات الصرعية والتقليل منها، وتشمل الحلول العلاجية، وركن العلاج الكيتوني للتعريف بالحمية الكيتونية، وهي أحد العلاجات المطروحة للسيطرة على الصرع المستعصي، بالإضافة إلى شرح الهرم الغذائي الكيتوني، وما هو المسموح والممنوع من الأطعمة.

بيئة دراسية

وأشارت إلى الحرص على توفير بيئة دراسية للطفل تتوافق مع القدرات المعرفية بالتواصل مع المدرسة وتقديم تقارير طبية موضحا بها التوصيات اللازمة، والدعم النفسي لحالات الكبار وتقديم الجلسات التثقيفية والعلاجية النفسية للأمراض المصاحبة مثل الاكتئاب، والقلق، والوسواس القهري.

وتابعت: تضمنت الأركان ركن الطفل وهو ركن يوعي الأطفال عن الصرع، وكيفية إسعاف وإنقاذ من لديه نوبات تشنجية بطريقة سهلة، وأيضا يحتوي على ركن لتحفيز المساحات الإبداعية للأطفال من رسم وألعاب تفاعلية وتركيبية لها صلة بحالة الصرع، وطبع أشكال ملونة على لوحة مخ كبيرة ويكافأون بالأخير ببالون بنفسجي يمثل لون الحملة.