شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 576 م3 أنقاضا وزراعة 4190 شجرة وزهرة برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت بلدية محافظة رأس تنورة خلال شهر فبراير الماضي، 576 م3 من الأنقاض والمخلفات، إضافة إلى زراعة 4190 ️شجرة ووردة، وإصلاح 15 متر2 من الأرصفة المتآكلة والمتهالكة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م. محمد الجاسم، أنه جرى خلال تلك الفترة إصلاح 14 متر2 من حفر الشوارع، ودهان أرصفة بطول 3080 ️مترا، وإزالة 45 ️متر2، من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة ️23 متر3 من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة وضع 28 من الحاويات، وإزالة لوحة دعائية مخالفة واحدة، وإصلاح 9 أعمدة إنارة، وإصلاح وتأهيل 20000 ️متر2 من الحدائق، وإزالة 28 من الحواجز الخرسانية، وإزالة 19 عنصرا من العناصر المخالفة غير المضمنة في رخصة البناء.

وأضاف إن البلدية سخرت طاقاتها وإمكاناتها في سبيل معالجة التشوهات البصرية، عبر فرق ميدانية مدعمة بكوادر وآليات، لتحقيق مستوى أفضل للمظهر العام، وإزالة التشوه البصري.