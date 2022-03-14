شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعثر المستشفى العام.. 4 أراض لإنشاء مراكز صحية جديدة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع تعثر مستشفى الخبر الحكومي العام في حي العزيزية، الذي تعرض لأكثر من توقف، قرابة 20 عاما، كشف التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عن تخصيص 4 أراض في الخبر لبناء مراكز صحية جديدة، لسد الاحتياج بمختلف أحياء المحافظة.

ووفقا للتجمع، فإن الأراضي تشمل حي الخزامى، وحي الدانة بالظهران، إضافة إلى المطلقية، والراكة، لإنشاء مراكز صحية تخدم الأحياء وتستوعب كثافة المراجعين.

اعتماد الجودة

وأوضح أنه جرى الانتقال إلى 5 مراكز رعاية صحية، شملت مركز صحي ابن حيان، والخبر الجنوبي، والكورنيش، والحزام الذهبي، وعيادة المرأة والطفل بمجمع الراشد، مؤكدا أن كل المباني التابعة لقطاع الخبر تستقبل المستفيدين دون تعطل أي منها، مشيرا إلى صدور شهادة أمن وسلامة من قبل الدفاع المدني أو الجهات المختصة كل عام، وهي الشهادة التي يحصل من خلالها المركز على اعتماد الجودة.

المراكز المتعثرة

وأضاف: تأتي هذه المشاريع الصحية الجديدة بالخبر لعلاج إشكاليات مشاريع مراكز الرعاية الصحية الأولية المتعثرة، التي تم الإعلان عنها منذ سنوات، في ظل سوء بعض مباني المراكز الصحية حاليا، فيما لا تتناسب المباني المستأجرة الأخرى مع الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت إخلاء للعديد من المراكز الصحية من صحة الشرقية؛ نتيجة انهيارات في أجزاء من مبانيها وتصدعات وإشكاليات أخرى، تهدد سلامة الموظفين والمراجعين، حيث تم استبدالها بمراكز مستأجرة وأخرى تم دمجها مع مراكز حكومية أخرى.

يذكر أن التجمع، قد جدد المبنى المخصص للطب الوقائي بالخبر من الداخل والخارج، الذي يضم العديد من الخدمات الوقائية.

تأهيل وتطوير

إلى ذلك، أكد مواطنون أهمية دعم قطاع الرعاية الصحية بإنشاء مبان جديدة، تستوعب عدد المستفيدين. وقال المواطن عادل حمدي إن المباني الصحية تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير، مشيرا إلى أهمية تدشين مبان جديدة، وبمواصفات حديثة، تستوعب التغير المطرد في حجم المستفيدين.

وذكر أن خطوة تخصيص الأراضي لبناء مراكز صحية، مهمة جدا، وجاءت في الوقت المناسب، إلا أنه ينبغي المتابعة لضمان سرعة الإنجاز وعدم تعثر المشاريع.

خدمات جديدة

وأكد المواطن محمد عيدان، أهمية إحداث خدمات صحية جديدة ونوعية، تواكب حجم كثافة المراجعين، مضيفا: لا شك أن القطاع الصحي حقق قفزات نوعية خلال الأعوام الماضية بفضل توجيهات قيادتنا الحكيمة، إذ حظي القطاع الصحي بدعم لا محدود ظهرت آثاره جلية خلال جائحة كورونا، وافتتاح المزيد من المراكز الصحية من شأنه تطوير المنظومة الصحية، وتخيفف الضغط عن بعض المراكز وخدمة المزيد من الأحياء، خاصة مع تعثر مشروع المستشفى العام. وتابع: ينبغي المتابعة المكثفة لضمان سرعة الإنجاز وعدم تعثر المشروعات الجديدة.

إخلاء العديد من المواقع نتيجة حدوث تصدعات

«المستأجرة» غير مستوفية للاشتراطات المطلوبة

مواطنون: الخطوة تتطلب المتابعة لضمان الإنجاز