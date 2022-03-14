شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة باردة على الشرقية وسحب رعدية ممطرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر التقلبات الجوية على المنطقة الشرقية، وذلك برياح سطحية، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على معظم محافظات المنطقة، نتيجة كتلة هوائية باردة، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: تؤثر كتلة هوائية باردة على معظم محافظات المنطقة الشرقية وتستمر التقلبات الجوية المصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة ونشاط في الرياح وشبه انعدام للرؤية الأفقية مع فرصة لتكون خلايا من السحب الرعدية الممطرة.

وأضاف: يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية من غد الثلاثاء على معظم مناطق المملكة بما فيها المنطقة الشرقية برياح نشطة وأتربة مثارة، وانخفاض في درجات الحرارة تصل إلى ما دون الصفر المئوي في بعض المناطق، وارتفاع الأمواج في الخليج العربي والبحر الأحمر.