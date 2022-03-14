شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز تطوير «الملك عبدالله - العقير» في ربع 2022 الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف أمين محافظ الأحساء م. عصام الملا عن إنجاز 65 % من مشروع تطوير تقاطع طريق الملك عبدالله «الضلع الشرقي»، مع طريق العقير، وذلك ضمن مشروع تطوير طريق الملك عبدالله الدائري.

وأكد استمرار الجهود لاستكماله في الربع الثاني من العام الجاري 2022، وتهدف مخرجات المشروع إلى تسهيل الحركة المرورية في التقاطع، بحيث يستمر تدفق مسار الحركة المرورية جنوبا وشمالا، بالتزامن مع إنشاء مسار للتوجه يسارا باتجاه الشرق ويمينا نحو الغرب، وبيّن أن المشروع سيسهم بإيجاد الحلول المرورية لتتماشى مع أحدث النظم المتبعة عالميا، والحد من الاختناقات المرورية عند هذا التقاطع.

من جهته، أوضح وكيل الأمين للمشاريع م. هشام العوفي أن مشروع التطوير يأتي وفقا لما تم رصده من قبل الأمانة وإدارة مرور المحافظة، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بكرسي أرامكو للسلامة المرورية، بعد دراسة بعض التقاطعات ونقاط الازدحام المروري.