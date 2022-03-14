شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر أسبوعا.. خدمات «مدنية» للنساء بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية خدماتها للنساء في جمعية الفضول الخيرية للخدمات الاجتماعية بمحافظة الأحساء، لمدة أسبوع، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها في 13 موقعا حول المملكة في مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.