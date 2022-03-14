شكرا لقرائتكم خبر عن تسليط الضوء على المبادرات والبرامج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير عام المسؤولية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية د. مبارك البقمي: إن رؤية المملكة 2030، أعطت اهتمامًا بالمسؤولية الاجتماعية، وعزز ذلك صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية بالمملكة، مما يعد فرصة للشركات والمؤسسات لإبراز مسؤوليتها الاجتماعية من خلال تسليط الضوء على مبادراتها وبرامجها ومساهماتها في المشاريع التنموية.

وأكد خلال مشاركته في ملتقى المسؤولية الاجتماعية «أثر»، أن ملتقى «أثر» قدّم العديد من التجارب لمبادرات وبرامج شركات المنطقة الشرقية وشراكتها مع القطاع غير الربحي.