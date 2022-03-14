شكرا لقرائتكم خبر عن مصلى لمرضى مستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ د. محمد الخضيري، والمدير العام لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة د. نزار خليفة، أمس، المصلى المخصص لمرضى مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة في المسجد النبوي، الذي جرى تخصيصه وتجهيزه بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

وأوضح الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية، وتحقيق الوقاية البيئية م. فوزي الحجيلي، أن الوكالة عملت على تخصيص الموقع وتجهيزه بالسجاد والسقيا وما يحتاجه المصلى بالتنسيق مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، الذي عمل على تأمين ما يحتاجه المريض من تجهيزات طبية لخدمة هذه الفئة الغالية وتحقيق راحتهم، وتقديم خدمات متكاملة لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يُسر وسهولة، بالإضافة إلى توفير الخدمة الإلكترونية للحجز ومتابعة حالة المريض.