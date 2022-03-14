شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض العلاقات مع أمريكا وفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، أمس، مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير د. سعود الساطي.

كما استعرض الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، أمس، مع سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي، العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.