شكرا لقرائتكم خبر عن «موهبة» تطور المهارات المهنية للممارسين التربويين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ممثلة في مركز التميز، برنامج التطوير المهني غير المتزامن للممارسين التربويين، بالتعاون مع منصة كورسيرا العالمية، لتمكين الكوادر من القيام بدورهم في تنمية مواهب الطلبة، وتعظيم الأثر من التحاقهم ببرامج رعاية الموهوبين.

ويضم البرنامج 4 مسارات تدريبية، تشتمل على عشرات الدورات المقدمة باللغة الإنجليزية، مع وجود الترجمة باللغة العربية، بهدف توسعة نطاق التدريب المقدم لشركاء موهبة بالتوازي مع ما يتم تقديمه من برامج تدريبية متزامنة، التي تستهدف الممارسين التربويين في برامج إدارات خدمات الموهوبين، وهي: إدارة الشراكة مع المدارس، وإدارة البرامج الإثرائية، وإدارة المسابقات، وإدارة البرامج البحثية وتنمية الابتكار، التي تقدّم كلٌّ منها عددًا من برامج الرعاية المتنوعة للطلبة الموهوبين، التي تتطلب وجود الكفاءات المؤهلة علميًا والمدربة مهنيًا على أحدث الاتجاهات في تعليم وتربية الموهوبين لتنفيذ هذه البرامج.

وجرى تصميم المسارات التدريبية بعناية لتلبية احتياجات الكوادر التعليمية من المعارف والمهارات المتقدمة في عدد من المجالات، مع اعتماد التدريب على إشراك المتعلم، وجعله محورًا للعملية التعليمية.