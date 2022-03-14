شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» يطهر أراضي اليمن من 1352 لغما حوثيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2022م، من انتزاع 1,352 لغمًا زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 14 لغمًا مضادًا للأفراد، و935 لغمًا مضادًا للدبابات، و395 ذخيرة غير متفجرة، و8 عبوات ناسفة.

واستطاع فريق «مسام» نزع 189 لغمًا مضادًا للدبابات و89 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ولغم واحد مضاد للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و186 لغمًا مضادًا للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، و3 ألغام مضادة للدبابات ولغم واحد مضاد للأفراد في قرية كهبوب بمحافظة لحج، و275 لغمًا مضادًا للدبابات و281 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية حريب بمحافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة تمكَّن الفريق من نزع 101 لغم مضاد للدبابات وعبوتين ناسفتين في مديرية عين، و7 ألغام مضادة للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية بيحان، و157 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة