شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار التقرير الإحصائي لمعلومات الملكية الفكرية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية التقرير الإحصائي لمعلومات الملكية الفكرية لعام 2021م، المتضمن أبرز المؤشرات والإحصاءات الخاصة بمجالات الملكية الفكرية بما في ذلك أعداد الطلبات المودعة، والوثائق الصادرة لكل مجال.

وكشف التقرير نموًا في عدد الطلبات المودعة في الهيئة خلال عام 2021م مقارنةً بالعام الماضي حيث ارتفعت طلبات براءات الاختراع المودعة بنسبة 11 %، وطلبات تسجيل العلامات التجارية بنسبة 26 %، كما شهدت كل من طلبات تسجيل النماذج الصناعية والتسجيل الاختياري لمصنفات حق المؤلف نموًا بنسبة 48 % و57 % على التوالي، كما شهد هذا العام إيداع 4 طلبات لتسجيل الأصناف النباتية.