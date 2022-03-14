شكرا لقرائتكم خبر عن إستراتيجية تحول رقمي لـ «الجيومكانية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت اللجنة الوطنية للتحول الرقمي على إستراتيجية التحول الرقمي للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، التي احتوت على رؤية الهيئة في تمكين الحلول الرقمية وتنويع الخدمات الرقمية ومواءمتها وتطوير بيئة الأعمال والإجراءات الرقمية وترشيد النفقات الرقمية، وذلك لتحقيق أهداف الهيئة في تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية.

واشتملت الإستراتيجية على أربعين مبادرة في ستة مجالات رقمية، هي: الحوكمة، والبنية التحتية، والأمن السيبراني، والخدمات الإلكترونية، والقدرات الوطنية، والذكاء الاصطناعي.

وتهدف الإستراتيجية إلى تطبيق وتمكين التجربة الرقمية الذكية وزيادة رضا المستفيدين، إضافة إلى زيادة كفاءة الأعمال الرقمية بتوفير بنية تحتية تقنية مميزة، ورفع كفاءة الإنفاق، مما يمكن الهيئة من إدارة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي بشكل أفضل، وتسهم الإستراتيجية في تنظيم وتحسين أداء أنشطة وأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية، وتمكين الاستخدام الأمثل والمتكامل للمعلومات الجيومكانية، إلى جانب مواءمة أعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية مع البنية التقنية الوطنية، وتحفيز الاستثمار في المعلومات الجيومكانية، وزيادة نموه، والعمل على تطوير الكفاءات الوطنية في مجال التحول الرقمي.