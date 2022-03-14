شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين معرض «المصحف الشريف» بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، أمس الأول، معرض «المصحف الشريف» الذي يقام في مبنى فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ويستمر لمدة 14 يومًا.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة د. سالم الخامري أن هذا المعرض يسلّط الضوء على جهود الدولة وعنايتها بكتاب الله «عز وجل»، وما قامت به من إنشاء أكبر مجمّع على مستوى العالم لطباعة المصحف الشريف.

وأبان الخامري أن إنتاجية المجمع بلغت أكثر من 345 مليون نسخة من جميع الإصدارات منذ إنشائه، مما يدل على حرص الدولة وعنايتها بكتاب الله «عز وجل»، حيث كان الإنتاج في السنوات الماضية 8 ملايين نسخة تقريبًا، والآن وبدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وصلت طباعة المصحف إلى 20 مليون نسخة سنويًا.