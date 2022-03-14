شرطة الجوف: القبض مواطنين أطلقا النار على منزل ووالدهما لتستره عليهما

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنين أطلقا النار باتجاه منزل مواطن بمدينة سكاكا، نتيجة خلافات سابقة بينهم، والهرب من الموقع، والقبض على والدهما لتسـتره عليهما، وضبط الـسلاح المستخدم وعـدد (26) طلقة حية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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