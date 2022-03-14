محمد بن مسعود - الدمام - شروط جديدة لسفر المقيمين الى خارج السعودية (تعرف عليها)

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية شروط سفر المُقيمين مؤقتاً خارج المملكة.

وقالت الجوازات السعودية إنه يمكن للمُقيم السفر للخارج مع ضرورة وجود تأشيرة سارية المفعول، ووثيقة سفر سارية والالتزام بشروط دخول بلد المقصد.

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وفي سياق متصل دعت الجوازات السعودية المواطنين والمقيمين إلى تحديث البيانات البريدية المسجلة في نظام أبشر وبوابة مقيم.

وأوضحت في تغريدة عبر تويتر أن هذا الاجراء “يساعد في إيصال الوثائق والإشعارات الخاصة بك والتابعين لديك الصادرة من المديرية العامة للجوازات، وذلك عن طريق البريد السعودي|سُبُل”.

يذكر أن الجوازات أصدرت مؤخرا اشترطات سفر المواطنين للخارج من بينها التأكد من تلقي السعوديين المغادرين إلى خارج المملكة الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح كورونا لمن أمضى 3 أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية.