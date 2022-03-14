“الغذاء والدواء” تشترط هذا الأمر لإدراج وبيع منتجات خاصة مصنعة يدوياً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن إدراج منتجات خاصة بالعناية وبيعها للمُستهلكين يتطلب استخراج سجل تجاري.

وجاء تأكيد الهيئة في ردها على استفسار من امرأة ترغب في إنشاء مشروع خاص بها في مجال العناية، وترغب ببيع منتجات تعمل على تحضيرها بشكل خاص.

ونوهت إلى أن إدراج المنتجات يلزم استخراج سجل تجاري وفتح حساب في نظام “eCosma”، ومن ثم ترخيص المنشأة وإدراج المنتجات، داعيةً إلى الاطلاع على كل الإجراءات والمتطلبات من خلال منصة “رحلة العميل”.