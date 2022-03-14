محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. افتتاح مطعم يحمل اسم “البيك” في قطر .. وإدارة “البيك” في السعودية تعلق

تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق افتتاح مطعم يحمل اسم “البيك” في قطر وبنفس شعار المطعم الأصلي في السعودية؛ الأمر الذي أثار جدلًا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو زحام شديد من جانب المواطنين والمقيمين في قطر على مطعم “البيك”؛ ظنًا منهم أنه أول فرع لمطعم “البيك” السعودي، والذي يعد أحد أشهر مطاعم الوجبات السريعة عربيًا.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

وردَّ حساب “البيك السعودي” على “تويتر” على استفسارات المغردين بشأن المطعم القطري، بقوله: “هناك من قام بإنشاء مطعم يحمل اسم البيك بغير وجه حق وجاري متابعة الأمر مع جهات الاختصاص”.