إنتر ميلان يقتنص تعادلًا قاتلًا أمام تورينو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

اقتنص فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم تعادلًا قاتلًا 1-1أمام تورينو مضيفه، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولمبيكو دي تورينو، ضمن منافسات الأسبوع 29 من الدوري الإيطالي.

تقدم أصحاب الأرض عن طريق جليسون بريمر مدافع تورينو، عند الدقيقة 12، فيما عادل أليكسيس سانشيز النتيجة للضيفوف بالدقيقة 90+3.

النتيجة رفعت إنتر رصيده إلى 59 نقطة ويتراجع للمركز الثالث بفارق 4 نقاط عن المتصدر ميلان، ونقطة عن الوصيف نابولي، فيما رفع تورينو رصيده إلى 35 نقطة بالمركز الحادي عشر.

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البداية كانت لصالح أصحاب الأرض، ففي الدقيقة الثالثة استلم أندريا بيلوتي مهاجم تورينو الكرة داخل المنطقة ليطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى ارتطمت بالشباك الجانبية لمرمى الإنتر.

وشهدت الدقيقة 36 حالة مثيرة للجدل بعد سقوط بيلوتي داخل منطقة جزاء الإنتر بعد عرقلته من قبل رانوكيا، فرفض الحكم احتساب الركلة لكنه عاد لتقنية الفيديو التي نفت وجود ركلة جزاء.

وأهدر ديماركو انفراد صريح بالمرمى بالدقيقة 51، بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى دجيكو الذي مرر كرة في عمق دفاع تورينو، انفرد بها ديماركو ليسدد الكرة باتجاه المرمى لكن الحارس واصل بسالته وتألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق.

وبغرابة شديدة أهدر دجيكو فرصة هدف محقق في الدقيقة 60، بعد عرضية متقنة من فيتشينو من الناحية اليمنى، قابلها دجيكو الذي كان خالي تماما من الرقابة برأسية مرت بجوار القائم الأيسر لبيريشا.

وتمكن سانشيز «البديل» من التسجيل مستفيداً من تمريرةدجيكو، أمام المرمى ويسددها التشيلي في الشباك عند الدقيقة 90+3، لتنتهي المواجهة بالتعادل 1-1 .