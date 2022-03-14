عاجل | آلية جديدة لأجور مأذوني الأنكحة

كشفت وزارة العدل إجمالي أعداد مأذوني الأنكحة في مختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة المسجلين بالنظام حالياً، وعددهم نحو 4422 ترخيصا، موضحة أن هناك 5 اشتراطات للحصول على رخصة مأذون أنكحة، وهي: أن يكون سعودياً، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم 5 سنوات على الأقل، وأن يكون لائقاً صحياً، وسليم الحواس، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية، وأن يجتاز امتحاناً تحريرياً تعده الإدارة المختصة.

شطب الترخيص

وفي استفسار «دوت الخليج»، حول أحقية مأذون الأنكحة تحديد أجر مالي مقابل العقد، أو بالمجان، والإجراء المتبع في حال تحديد أجر، أكدت الوزارة لـ«دوت الخليج»، أنه جار العمل على آلية منظمة للمقابل المالي، موضحة أن من أبرز الأسباب لشطب وسحب الترخيص من مأذوني الأنكحة، مخالفة الأنظمة والتعليمات ومن بينها: إجراء عقد نكاح بدون فحص طبي، وكأن يجري المأذون عقد نكاح لطرف سعودي وطرف غير سعودي.

لا استثناء في الاشتراطات

وشددت الوزارة على أنه ليس هناك نسبة محددة لأعداد مأذوني الأنكحة في كل قرية ومدينة ومحافظة ومنطقة، وليس هناك استثناء في بعض الاشتراطات، وليس هناك استثناء للتخصص الدراسي للحصول على رخصة مأذون أنكحة، وليس هناك في بعض المناطق والمدن من مأذوني الأنكحة.

من تحديثات التراخيص

إعادة القيد أو التجديد أو التعديل على رخص مزاولة المهنة

إمكانية تعديل طلب ترخيص مأذون جديد إذا كان معاداً للاستكمال

تجديد ترخيص مأذون مع إتاحة خاصية تعديل الطلب

إعادة قيد مأذون مع إتاحة تعديل الطلب

تحديث قائمة دليل مأذوني الأنكحة

تمكين المأذون من استعراض كل الرخص وطلبات التراخيص

السماح باتخاذ الإجراء المناسب حيال رخصته سواءً بالتجديد أو إعادة القيد