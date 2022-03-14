شطب الترخيص
وفي استفسار «دوت الخليج»، حول أحقية مأذون الأنكحة تحديد أجر مالي مقابل العقد، أو بالمجان، والإجراء المتبع في حال تحديد أجر، أكدت الوزارة لـ«دوت الخليج»، أنه جار العمل على آلية منظمة للمقابل المالي، موضحة أن من أبرز الأسباب لشطب وسحب الترخيص من مأذوني الأنكحة، مخالفة الأنظمة والتعليمات ومن بينها: إجراء عقد نكاح بدون فحص طبي، وكأن يجري المأذون عقد نكاح لطرف سعودي وطرف غير سعودي.
لا استثناء في الاشتراطات
وشددت الوزارة على أنه ليس هناك نسبة محددة لأعداد مأذوني الأنكحة في كل قرية ومدينة ومحافظة ومنطقة، وليس هناك استثناء في بعض الاشتراطات، وليس هناك استثناء للتخصص الدراسي للحصول على رخصة مأذون أنكحة، وليس هناك في بعض المناطق والمدن من مأذوني الأنكحة.
من تحديثات التراخيص
إعادة القيد أو التجديد أو التعديل على رخص مزاولة المهنة
إمكانية تعديل طلب ترخيص مأذون جديد إذا كان معاداً للاستكمال
تجديد ترخيص مأذون مع إتاحة خاصية تعديل الطلب
إعادة قيد مأذون مع إتاحة تعديل الطلب
تحديث قائمة دليل مأذوني الأنكحة
تمكين المأذون من استعراض كل الرخص وطلبات التراخيص
السماح باتخاذ الإجراء المناسب حيال رخصته سواءً بالتجديد أو إعادة القيد
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | آلية جديدة لأجور مأذوني الأنكحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.