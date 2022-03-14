الزوار يتوافدون على تاريخية المدينة

تشهد المدينة المنورة، حايا توافدا للعديد من الزوار والمعتمرين، لزيارة المسجد النبوي والمعالم الأثرية بالمنطقة كجبل الرماة، إضافة للوقوف على المعالم المرتبطة بالسيرة النبوية، وغيرها من الأماكن التاريخية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات من خلال تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وأعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تكثيف أعمالها وجهودها تزامناً مع خطة العودة الكاملة للزوار والمصلين في الحرم النبوي، وسخرت كافة الخدمات لهم، للتيسير على قاصدي المسجد النبوي، فيما يشهد مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، إقبالاً متزايداً من الزوار والمعتمرين، وبلغ عدد المعتمرين والزوار القادمين والمغادرين دولياً أكثر من 56 ألف مسافر منذ رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية مطلع الشهر.