تطوير 90 محطة وقود

أكدت أمانة المدينة المنورة تطوير أعمال أكثر من 90 محطة وقود، وذلك من خلال برنامج تحسين محطات الوقود داخل المدينة. والتي تستهدف في مرحلتها الأولى طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز «الدائري الثاني»، طريق الهجرة، طريق أمير المؤمنين عثمان بن عفان – رضي الله عنه، طريق الملك خالد بن عبدالعزيز «الدائري الثالث»، طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف تطوير أكبر عدد من المحطات القائمة على الطرق الرئيسة، وذلك لإيجاد بيئة تنافسية بين الشركات لتقديم أفضل الخدمات في محطات الوقود.

وأشارت الأمانة إلى أن أعمال تأهيل وتطوير محطات الوقود تهدف لتحسين المشهد الحضري، من خلال تحسين الواجهة العمرانية وتطوير الشكل العام للمحطات القائمة.