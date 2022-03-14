كتلة باردة تداهم الشمالية والوسطى

حذر خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند من برودة متوقعة هذا الأسبوع فوق المناطق الشمالية والوسطى. ويرى أن الكتلة الربيعية الباردة ستصل إلى ذروتها الأربعاء والخميس شمالا، والخميس والجمعة في بقية المناطق.

وتوقع «المسند» استقرارا جويا شبه عام على معظم المناطق، بينما قد تتشكل سحب فوق الشمال الشرقي وشمالي الوسطى، تهطل منها زخات مطرية خفيفة.

رياح وغبار

كما حذر الباحث في الطقس والمناخ الدكتور عبدالعزيز الحصيني من مرحلة انتقالية، وتقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، وهناك موجة برد شبه قوية على الشمالية، قد تسجل صفرا مع صقيع، وستكون متوسطة القوة على الوسطى، متوقعا أن تكسر 5 درجات مئوية، التي تعتبر أقل من المعدل السنوي.

وبيّن «الحصيني» أن هناك برودة خفيفة على أجزاء من الشرقية والغربية، ستكون بدايتها مساء الأربعاء، وذروتها فجر الجمعة، وستخف من السبت، وتسبقها رياح وغبار وأجواء باردة على معظم المناطق.

عوالق ترابية

سجلت، أمس، كل من طريف والقريات درجة واحدة ودرجتين مئويتين. بينما توقع المركز الوطني للأرصاد سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكوّن خلايا من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشرقية من مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة» تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وكذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما سيستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأشار تقرير المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي.