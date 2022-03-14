مصلى لمرضى مستشفى الفيصل بالمسجد النبوي

وحضر التدشين المستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية عبدالعزيز بن علي الأيوبي وعدد من منسوبي الوكالة ومن الطاقم الطبي في المستشفى.
وذكر الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية المهندس فوزي بن عبدالهادي الحجيلي، أن الوكالة عملت على تخصيص الموقع وتجهيزه بالسجاد والسقيا وما يحتاجه المصلي بالتنسيق مع مستشفى الملك فيصل التخصصي والذي عمل على تأمين ما يحتاجه المريض من تجهيزات طبية لخدمة هذه الفئة الغالية وتحقيق راحتهم، وتقديم خدمات متكاملة لهم ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة. إضافة إلى توفير الخدمة الإلكترونية للحجز ومتابعة حالة المريض. وأضاف الحجيلي أن الوكالة المساعدة حريصة على تذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي.
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