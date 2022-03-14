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نائب أمير الشرقية يدشن ملتقى أثر

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تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وبحضور نائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ملتقى المسؤولية الاجتماعية تحت شعار «أثر» بالشراكة مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وحضور وكيل وزارة الوزارة لتنمية المجتمع، أحمد بن صالح الماجد وعدد من المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية.

وأكد نائب أمير الشرقية أن المسؤولية الاجتماعية للشركات والكيانات الخاصة ضرورة وهي أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي شجعت القطاع الخاص على المساهمة فيما يخدم دوت الخليج ويرفع من جودة الحياة. وقال إن مساهمة الشركات والكيانات في خدمة المجتمع ودعم التطوع وتقديم الخدمات لرفع معدل جودة الحياة، وتسهيل حياة الناس هو عمل نبيل يستحق الإشادة والفخر.

وخلال الملتقى دشن نائب أمير المنطقة دبلوم المسؤولية الاجتماعية الذي أعدته جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ثم بارك توقيع مذكرات التفاهم والشراكات خلال الملتقى لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلا بإدارة المسؤولية الاجتماعية مع القطاع الخاص والتي بلغ مجموع قيمتها أكثر من 20 مليون ريال.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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