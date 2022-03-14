نائب أمير الشرقية يدشن ملتقى أثر

وأكد نائب أمير الشرقية أن المسؤولية الاجتماعية للشركات والكيانات الخاصة ضرورة وهي أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي شجعت القطاع الخاص على المساهمة فيما يخدم دوت الخليج ويرفع من جودة الحياة. وقال إن مساهمة الشركات والكيانات في خدمة المجتمع ودعم التطوع وتقديم الخدمات لرفع معدل جودة الحياة، وتسهيل حياة الناس هو عمل نبيل يستحق الإشادة والفخر.
وخلال الملتقى دشن نائب أمير المنطقة دبلوم المسؤولية الاجتماعية الذي أعدته جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ثم بارك توقيع مذكرات التفاهم والشراكات خلال الملتقى لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلا بإدارة المسؤولية الاجتماعية مع القطاع الخاص والتي بلغ مجموع قيمتها أكثر من 20 مليون ريال.
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