نائب أمير الشرقية يدشن ملتقى أثر

تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وبحضور نائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أطلق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ملتقى المسؤولية الاجتماعية تحت شعار «أثر» بالشراكة مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، وحضور وكيل وزارة الوزارة لتنمية المجتمع، أحمد بن صالح الماجد وعدد من المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية.

وأكد نائب أمير الشرقية أن المسؤولية الاجتماعية للشركات والكيانات الخاصة ضرورة وهي أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي شجعت القطاع الخاص على المساهمة فيما يخدم دوت الخليج ويرفع من جودة الحياة. وقال إن مساهمة الشركات والكيانات في خدمة المجتمع ودعم التطوع وتقديم الخدمات لرفع معدل جودة الحياة، وتسهيل حياة الناس هو عمل نبيل يستحق الإشادة والفخر.

وخلال الملتقى دشن نائب أمير المنطقة دبلوم المسؤولية الاجتماعية الذي أعدته جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ثم بارك توقيع مذكرات التفاهم والشراكات خلال الملتقى لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلا بإدارة المسؤولية الاجتماعية مع القطاع الخاص والتي بلغ مجموع قيمتها أكثر من 20 مليون ريال.