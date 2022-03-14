محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
اختتمت أمس فعاليات معرض جدة للقهوة والشكولاتة، الذي تشرف عليه غرفة جدة ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية تقدمها كلية السياحة وجامعة جدة ، ضمن روزنامة فعاليات غرفة جدة للعام الحالي، وسط حضور تجاوز 10 آلاف زائر، وذلك بفندق هيلتون جدة .
وشهدت فعاليات المعرض الذي استمرت لمدة ثلاثة أيام ، العديد من ورش العمل المتخصصة بتعليم صناعة القهوة، ومسابقات الرسم بالقهوة، وعروضا مسرحيه و أنشطة وفعاليات مختصة ببرتوكول الضيافة السعودية، ومزج القهوة بالفنون بالألوان التشكيلية واستخدامها في الرسم التشكيلي.
وأوضح نائب رئيس مجلس السياحة والثقافة بغرفة جدة ثامر العبود ، أن معرض القهوة والشكولاتة في نسخته الأولى يٌعد نقله جميلة في مستوى المعارض المتخصصة بالقهوة والشكولاتة، مبيناً حرص المجلس بغرفة جدة على دعم قطاع الأعمال تعزيزاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، التي استهدفت تحول هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع إسهام القطاع الخاص ، مشيداً بدور عدد من القطاعات المشاركة في المعرض .
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام فعاليات معرض جدة للقهوة والشكولاتة وسط حضور كبير من الزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.