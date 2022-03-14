“بوليفارد رياض سيتي” و”نتروندرلاند” تشهدان أكبر حفلة تنكرية في المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

ينظم موسم الرياض في نسخته الثانية، أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية ضمن إجازة الربيع، حيث تنطلق في منطقتي “بوليفارد رياض سيتي” و “نتروندرلاند” يومي 17 و18 مارس الجاري، وسط تخصيص العديد من الجوائز اليومية لأفضل المشاركين.

وتشمل الجوائز اليومية التي أعلن عنها موسم الرياض، سيارتين و40 بلايستيشن، إضافةً إلى السماح بالدخول إلى “بوليفارد رياض سيتي” و”نتروندرلاند” مجانًا لمرتدي الأزياء التنكرية.

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي” إحدى أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض 2021، وأكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، في حين تلبّي منطقة “ونتروندرلاند”، رغبات أفراد العائلة، حيث تحتوي على سبع مناطق فرعية للألعاب، تحمل كل منطقة هويةً معيّنةً.