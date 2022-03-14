وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي تستخدم أموال المشتقات النفطية لتمويل أعمالها الإرهابية

محمد بن مسعود - الدمام - جدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأحد، إدانته الشديد لجرائم ميلشيا الحوثي الإرهابية في بلاده، وخصوصا تلك التي ترتكبها بحق المدنيين، في أماكن سيطرتها.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أكد معمر الإرياني أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تواصل وضع العراقيل أمام تدفق المشتقات النفطية والغاز لمناطق سيطرتها، واختلاق الأكاذيب لتضليل المواطنين، وتبرير سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها بحقهم، والتلاعب بالكميات وبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية للإثراء وتمويل مجهودها الحربي.

ونشر وزير الإعلام اليمني، إحصائيات عبر حسابه، تؤكد حصول مناطق سيطرة مليشيا الحوثي على النصيب الأكبر من الإنتاج العام للغاز خلال العام 2021 والبالغ (26,687) مقطورة، تم توزيعها (11,948) مقطورة للمحافظات المحررة، و(14,739) مقطورة لمناطق سيطرة الحوثي، ما يعادل (32,444,336) أسطوانة غاز، وبنسبة 55٪ من إجمالي الإنتاج.

وأوضح أن الشركة اليمنية العامة للنفط والغاز، حددت سعر أسطوانة الغاز المنزلي للمناطق المحررة والعاصمة المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية بـ (3,567) ريال فقط للأسطوانة الواحدة، مضافا إليها أجور النقل بحسب موقع كل محافظة تدفع لصالح أصحاب المقطورات وليس للدولة.

وشدد على أن الحكومة تحرص على توفير الاحتياجات الأساسية لكافة المواطنين دون تفريق وفي مقدمتها “النفط، الغاز”، في المقابل تحتكر مليشيا الحوثي تجارتها وتستخدمها أدوات للإخضاع والابتزاز والحشد للجبهات، وبيعها بأسعار مضاعفة دون اكتراث بالوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي والمعاناة الإنسانية المتفاقمة.

واختتم وزير الإعلام اليمنى تغريدته، مؤكدًا أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف الاحتكار والتلاعب بإمدادات النفط والغاز القادمة من المناطق المحررة، وعدم وضع العراقيل أمام تداولها ووصولها للمدنيين بالأسعار الطبيعية.