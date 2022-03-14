الدفاع البريطانية: البحرية الروسية عزلت أوكرانيا عن ممرات التجارة الدولية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، أن البحرية الروسية فرضت حصارا على سواحل البحر الأسود وعزلت أوكرانيا عن ممرات التجارة الدولية.

وشددت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، أن صواريخ البحرية الروسية تقصف أهدافا في مختلف أنحاء أوكرانيا.

وأشارت إلى أن روسيا نفذت إنزالا برمائيا على سواحل بحر آزوف وقد تقوم بخطوات مماثلة خلال الأسابيع المقبلة.

نقلت العربية في وقت سابق، عن إعلام أميركي، خبرا أفاد بأن روسيا طلبت من الصين عتادا عسكريا بعد الحرب في أوكرانيا.

وكانت السفارة الصينية في واشنطن، أكدت أن الأولوية هي منع خروج الصراع بشأن أوكرانيا عن السيطرة، مشيرة إلى أن الوضع في أوكرانيا مقلق للغاية.

وبعد حديث الرئيس الروسي عن موافقته على طلب وزير دفاعه بالاستجابة لطلب 12 ألف مقاتل من الشرق الأوسط للانضمام إليهم للقتال في أوكرانيا، كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمنأإن أكثر من 40 ألف مقاتل سوري سجلوا أسماءهم للذهاب إلى أوكرانيا للقتال بجانب الروس.