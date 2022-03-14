ولي العهد يعزي رئيس جمهورية زامبيا في وفاة الرئيس الأسبق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، في وفاة الرئيس الأسبق السيد روبياه باندا.

وقال سمو العهد:” تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية زامبيا السيد روبياه باندا، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء “.