شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل إلى سريلانكا في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية كولومبو، حيث تعد الزيارة الرسميّة الأولى على مستوى ثنائي لوزير خارجية المملكة العربية السعودية

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار باندرانايكا الدولي، معالي وزير العدل في جمهورية سريلانكا علي صبري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا عبدالناصر بن حسين الحارثي، وعدد من منسوبي وزارة الخارجية السريلانكية وسفارة المملكة في كولومبو.