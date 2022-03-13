شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير تعلن موعد القرعة العلنية لمنح أراض لـ 685 مواطنًاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة عسير عن موعد القرعة العلنية لمنح 685 مواطناً من ذوي الشهداء والمصابين وأصحاب المنح الصريحة التي صدرت التوجيهات بمنحهم أراض في منطقة عسير، وذلك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة.

وأوضح أمين عسير وليد الحميدي أن الأمانة قررت إقامة القرعة من يوم الأحد 17 شعبان حتى يوم الأربعاء 20 شعبان 1443هـ، في الساحة الشعبية على الحزام الدائري بأبها.

وأشار إلى أنه سيتمكن من السحب كل من يحضر عن نفسه أو وكيلاً عن المستفيد بموجب وكالة تخوله بالسحب، فيما ستقوم اللجنة بالسحب عن الشخص الذي لم يحضر.

وأكدت اللجنة على ضرورة إحضار نسخة واضحة من الهوية الوطنية مسجل عليها رقم الجوال، مهيبةً بالجميع الحضور في الوقت المحددة حسب ما هو موضح مُسبقًا.