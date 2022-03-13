اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 1154 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 2278 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 7215 في يوم 13 مارس 2022، أظهرت تسجيل 1154 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 2278 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 522241.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 12691 حالة، منها 31 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و 9 حالات في العناية المركزة.