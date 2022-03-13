الإمارات تدين بشدة الهجمات التي استهدفت مدينة أربيل في كردستان العراق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات دانت دولة الإمارات بشدة الهجمات بالصواريخ الباليستية التي استهدفت مدينة أربيل في كردستان العراق. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الهجمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق, مؤكدة تضامنها مع الإجراءات التي يتخذها العراق لحماية أمنه واستقراره وسيادته.

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