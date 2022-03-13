منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات العمل الإرهابي بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل شمال العراق فجر اليوم. وندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بأشدّ العبارات بهذا العمل الإجرامي. وأكد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، مجددا الموقف الثابت للمنظمة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب مهما كانت الأسباب والدوافع.

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