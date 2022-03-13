البحرين «المتراجع» يواجه الاتفاق «الساعي» للحفاظ على أمل الصعود

محمد بن مسعود - الدمام - يلتقي اليوم في انطلاق الجولة 14 من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم فريقا الاتفاق مع البحرين عند الساعة 6:30 مساء على ملعب النادي الأهلي، فيما يلعب في المباراة الثانية فريقا التضامن مع سترة على ملعب مدينة حمد في التوقيت ذاته، وربما تكشف مباريات هذه الجولة عن الكثير من ملامح الفريقين الصاعدين وهوية الفرق التي ستصارع على مركزي الملحق.

وتأخذ مباراة الاتفاق مع البحرين أهمية كبيرة خصوصا في صراع المنافسة على بطاقات الصعود أو الملحق لاسيما مع اقتراب المسابقة من نهايتها وبدأت معها معرفة الفرق التي تطمح في المنافسة على الصعود، ويتصدر المسابقة بكل جدارة واستحقاق الشباب الذي بدأ بوضع أقدامه كأول الفرق الصاعدة في الموسم القادم بعدما ثبت أقدامه على الصدارة التي انتزعها في الجولات الأخيرة، ويملك الشباب في رصيده 29 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه البحرين الذي تعثر في الجولات الثلاث الأخيرة بخسارتين وتعادل وضع رصيده عند 25 نقطة.

ويأتي المالكية في المركز الثالث مع مباراة مؤجلة ويملك في رصيده 20 نقطة، فيما يتساوى معه الاتفاق في الرصيد ذاته، بينما يتحفز سترة خلفهم بعدما نجح في تحقيق انتصارات متتالية قبل تعادله الأخير مع البحرين في الجولة الماضية، إذ يملك سترة في رصيده 19 نقطة، فيما يأتي الاتحاد سادسا برصيد 18 نقطة وما زال يأمل في التقدم أكثر وحظوظه كبيرة في المنافسة على بطاقات الملحق.

ويبدو مدينة عيسى «15 نقطة» والبسيتين «13 نقطة» بعيدين تماما عن صراع الصعود في ظل الفارق النقطي الذي يفصلهما عن فرق المقدمة، فيما يأتي فريقا قلالي «11 نقطة» والتضامن «5 نقاط» في قاع الترتيب وبعيدا عن أجواء المنافسة وصراع الصعود.