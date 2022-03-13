الرفاع للاقتراب من اللقب يواجه النجمة.. والمحرق مع الأهلي في لقاء تقليدي

محمد بن مسعود - الدمام - تختتم اليوم مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري ناصر بن حمد الممتاز بمواجهتين لهما من الأهمية الكثير خصوصا في حسابات المنافسة على لقب الدوري وصراع الهبوط، إذ يلعب أولا الأهلي والمحرق عند الساعة 5:15 عصرا على ملعب مدينة خليفة الرياضية، وتعقبها المباراة الثانية بين الرفاع والنجمة عند الساعة 7:50 مساء.

وسيدخل دوري ناصر بن حمد بعد مباراتي اليوم في توقف يستمر لبداية الشهر القادم بسبب ارتباط المنتخب الوطني بتجمعه الدولي الشهري والذي سيخوض خلاله 3 مباريات ودية مع منتخبات بيلاروسيا وبورندي والهند، وسيعاود الدوري نشاطه خلال ليالي الشهر الفضيل على أن يختتم في نهايته.

ويدخل المحرق مباراته مع غريمه التقليدي وهو يملك في رصيده 23 نقطة وضعته في المركز الرابع، ويأمل في خطف النقاط الثلاث والاستمرار في الانتصارات بهدف الاقتراب أكثر نحو مراكز المقدمة والتمسك بفرصه في المنافسة على رغم صعوبتها، والمحرق نجح في مبارياته الأخيرة في الظهور بصورة فنية جيدة ومقنعة لا سيما وأن مدربه عيسى السعدون نجح في الاستفادة من الإمكانات الموجودة لديه من لاعبين عبر توزيع الأدوار بينهم، وفي المقابل فإن الأهلي يدخل اللقاء وفي رصيده 15 نقطة وضعته في المركز السادس بعيدا عن صراع الهبوط، والفريق قدم مستويات فنية جيدة في الدور الثاني ونجح في الابتعاد عن قاع الترتيب الذي لازمه طوال الدور الأول، ويهمه في مباراة اليوم تأكيد تواجده بين فرق الوسط وعدم التراجع في ظل اقتراب نهاية الدوري.

وفي المباراة الثانية، فإن الرفاع الذي بدأ بفقد النقاط في الجولات الأخيرة يسعى بكل قوة من أجل العودة لطريق الانتصارات وتعزيز رصيده البالغ 31 نقطة، ومن شأن فوزه اليوم أن يضعه على مقربة من تأكيد جدارته باللقب والحفاظ عليه للموسم الثاني على التوالي، والرفاع يملك كل المقومات لتحقيق الفوز إلا أنه سيواجه فريقا جريحا يسعى بكل قوة لكسب النقاط والابتعاد عن قاع الترتيب في قائمة الترتيب، والنجمة على رغم كل التغييرات التي قامت بها الإدارة إلا أنه ما زال في المركز العاشر الأخير برصيد 7 نقاط، ويأمل في الخروج ولو بنقطة واحدة من أجل تعزيز حظوظه في تفادي الهبوط المباشر.