قائمة سوزا الجديدة تضم «شيخ» البديع و«فريح» الرفاع و«جبن» المحرق

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن اتحاد الكرة أمس القائمة الجديدة لمنتخبنا الوطني الأول للتجمع الدولي هذا الشهر والتي ستبدأ تجمعها اعتبارا من الغد تحضيرا لخوض 3 مباريات دولية مع منتخبات بيلاروسيا والهند وبورندي «غير معتمدة دوليا».

وواصل المدرب البرتغالي هيليو سوزا استقطاب اللاعبين الشباب الذين بروزا مع أنديتهم خلال الفترة الماضية خصوصا أنه يسعى لتجديد صفوف «الأحمر» خلال الفترة القادمة والمشاركات الهامة التي تنتظره بداية من تصفيات كأس أسيا خلال يونيو القادم ومن بعدها البطولات التي سيشارك فيها في 2023.

وضمت القائمة 4 لاعبين محترفين في الخارج وهم عبدالله يوسف «ليبيرتش التشيكي» والذي غاب عن التجمع الأخير، فيما جاء استدعاء الثلاثي علي مدن «العروبة الإماراتي» مع علي حرم وعبدالله الهزاع «التضامن الكويتي» بعد المستويات الفنية الجيدة التي ظهر عليها الثلاثي مع فرقهم.

وغاب عن القائمة للتجمع الثاني على التوالي كل من راشد الحوطي «المحرق» وأحمد بوغمار «الخالدية» بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعبان، إذ يغيب الحوطي عن فريقه المحرق منذ نحو الشهرين، فيما عاد بوغمار في الفترة الأخيرة وشارك مع الخالدية إلا أنه خرج مصابا في آخر مباريات الفريق مع الحد ضمن دوري ناصر بن حمد الممتاز، وتواصل غياب اللاعب محمد الرميحي للتجمع الثاني على التوالي.

والجديد في قائمة سوزا هذه المرة تمثل في استدعاء حارس الرفاع الشاب عبدالله فريح بعد المستويات التي قدمها وفرضت اسمه في التشكيل الأساسي لفريقه ومدربه علي عاشور، فيما جاء استدعاء لاعب البديع عبدالعزيز الشيخ بعدما ظهر بصورة متميزة أشاد بها الجميع، إذ إن الشيخ يلعب معارا للبديع من الخالدية.

فيما ضم سوزا لاعب المحرق الشاب حمزة الجبن في مفاجأة ربما خصوصا أنه لم يخض الكثير من المباريات هذا الموسم، وتواصل استدعاء لاعب البديع عبدالله الحشاش الذي قدم نفسه بصورة متميزة في التجمع الأخير ومعه لاعب المنامة إبراهيم الختال، وهما من المكاسب التي خرج بها منتخبنا في مباراتي اوغندا والكونغو.

وضمت القائمة 26 لاعبا من 6 أندية محلية و4 محترفين، والقائمة هي: عبدالله فريح، حمد شمسان، جاسم الشيخ، كميل الأسود، محمد جاسم مرهون، سيد رضا عيسى «الرفاع»، عبدالوهاب المالود، سيد محمد جعفر، أمين بن عدي، حمزة الجبن، حسن الكراني «المحرق»، إبراهيم الختال، مهدي عبدالجبار، عمار محمد «المنامة»، أحمد عبدالله، مهدي حميدان، سيد ضياء سعيد، محمد الحردان «الخالدية»، عبدالله الحشاش، عبدالعزيز الشيخ «البديع»، عباس عياد «الأهلي»، علي حرم، عبدالله الهزاع «التضامن الكويتي»، علي مدن «العروبة الإماراتي»، عبدالله يوسف «سلوفان ليبيرتش التشيكي».