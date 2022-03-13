النجمة يقترب من الاحتفاظ بدوري خالد بن حمد لكرة اليد

محمد بن مسعود - الدمام - اقترب النجمة من الاحتفاظ بلقب دوري خالد بن حمد لكرة اليد للموسم الثالث على التوالي بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم وواصل انتصاراته وهذه المرة بفوز جديد على حساب الاتحاد بنتيجة 30/‏24، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه الأهلي الثاني، في حين ظل الاتحاد ثالثًا برصيد 32 نقطة، وأنهى النجمة الشوط الأول لصالحه متقدما 14/‏11.

وفي مباراة ثانية هامشية، تفوق الدير على البحرين بنتيجة 31/‏29، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة متقدمًا للمركز السادس، فيما صار للبحرين 20 نقطة في المركز العاشر قبل الأخير، وأنهى الدير الشوط الأول لصالحه بفارق 3 أهداف 16/‏13.