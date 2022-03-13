«برتقالي» الحالة يُطيح بسلة المحرق.. والبحرين يُسقط «نسور» الأهلي

محمد بن مسعود - الدمام - أطاح نادي الحالة بالمحرق وأجبره على الخسارة بعدما تفوق عليه 99/‏92 بعد مباراة مثيرة في مجرياتها وأشواطها التي امتدت لشوط إضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 88/‏88، وجاء الفوز الحالاوي ليخلط أوراق سداسي دوري زين السلاوي، خصوصًا أن آمال المحرق باتت تعتمد على تحقيق الفوز على المنامة في مباراته الأخيرة، في حين ينتظر الحالة نتيجة المباراة على أحرّ من الجمر، وهو الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج المبكر وآماله كانت تعتمد على فوزه في مباراة أمس بفارق 3 نقاط أو أكثر للبقاء ضمن دائرة المنافسة للتأهل للمربع الذهبي.

الفوز الحالاوي رفع رصيده إلى 7 نقاط متقدمًا للمركز الثالث بعدما أنهى مبارياته في السداسي، بينما صار للمحرق 6 نقاط متساويًا مع النجمة في الرصيد ذاته مع بقاء مباراته الأخيرة مع المنامة التي يتطلب خلالها الفوز من أجل الوصول للمربع الذهبي.

وفي المباراة الثانية، حقّق البحرين مفاجأة هو الآخر بالإطاحة بالأهلي ومتصدر الترتيب بفارق كبير، بنتيجة 92/‏73، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط هو الآخر، فيما ضمن الأهلي وصوله للمربع الذهبي برصيد 9 نقاط، وستكون المواجهة الأخيرة في السداسي بين المنامة والمحرق حاسمة في هوية المتأهلين للمربع الذهبي بعد ضمان الأهلي والمنامة الوصول للمربع الذهبي.