المنامة يشدّد الخناق على صدارة الرفاع

محمد بن مسعود - الدمام - واصل المنامة ملاحقته للمتصدر الرفاع وشدد الخناق عليه بعدما تجاوز الرفاع الشرقي بهدف دون مقابل، ليضيف المنامة 3 نقاط ثمينة إلى رصيده رفعته إلى 29 نقطة بفارق نقطتين عن الرفاع الذي يواجه النجمة اليوم في ختام الجولة الرابعة عشرة من دوري ناصر بن حمد الممتاز، فيما تكبّد الرفاع الشرقي خسارة جديدة هي الثالثة على التوالي للفريق في الجولات الأخيرة ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الخامس بعيدًا عن صراع المنافسة وصراع الهبوط.

خرج المنامة من المباراة بالأهم بعدما قدّم شوطًا أولاً بحث من خلاله عن التقدم بالنتيجة وهو ما نجح فيه قبل نهاية الشوط عن طريق السوري محمد الحلاق قبل نهاية الشوط بـ6 دقائق.

وحاول الرفاع الشرقي العودة من جديد في الشوط الثاني واندفع للهجوم إلا أن التنظيم الدفاعي المثالي للمنامة، والذي ركز عليه المدرب هيثم جطل حال دون تشكيل أية خطورة على مرمى عمار محمد لينهي المنامة المباراة لصالحه بهدف دون مقابل ويتمسك بآماله في المنافسة بكل قوة في الجولات الأربع الأخيرة والتي سيواجه خلالها البديع والرفاع والمحرق والخالدية.