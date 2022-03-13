شكرا لقرائتكم خبر «إثراء » يوفر فرص استكشاف تفاعلية في« بايكون» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، فعاليات برنامج «بايكون» الذي يتكون من برامج رياضية وعلمية متنوعة تتطلع إلى توفير فرص استكشاف وتجارب تفاعلية، وذلك في أرض المركز بمدينة الظهران.

وتتضمن الفعاليات التي تستمر حتى 19 من مارس الحالي، حزمة برامج أبرزها مسيرة السيارات الرياضية، حلقة بودكاست «حول حقائق السرعة»، ساعة السرعة مع الدحيح، لحظة «بايكون» و»الدراجات المضيئة»، إلى جانب تجربة الجري المضيئة.

كما تتضمن التجارب التفاعلية والعروض الحية، وصنع مدونة فيديو علمية، بهدف بناء محتوى هادف عبر تعلم المشاركين أساليب التوثيق العلمي، إلى جانب فعالية «ميدان التحدي»، التي تدور حول تحديات السرعة، وفرصة خوض التجربة في «السرعة في معرض الطاقة»، وأهمية قوانين السرعة ونظرياتها، وتعزيز التواصل العلمي ونشر المعرفة بين أوساط الشباب في مجالات العلوم.