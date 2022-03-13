معرض تقني لإحداث نقلة نوعية في صناعة الأزياء

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وتهدف هيئة الأزياء إلى الإشراف على عمل وجودة مخرجات قطاع الأزياء في المملكة وتنظيمه؛ وذلك لتطويره والنهوض بمقوماته ودعم ممارسيه. كما تعمل الهيئة على بناء استراتيجية جديدة للقطاع سعيا منها لتعزيزه وتطويره واقتراح المشروعات التي من شأنها تحفيز القطاع ومخرجاته.
كما تسعى «الهيئة « إلى الارتقاء بقطاع الأزياء في المملكة من خلال الثقافة، وبالتالي تعزيز التراث والهوية الوطنيين.
أهداف المعرض
- المساعدة في إحداث نقلة نوعية للمشروعات القادمة في قطاع الأزياء بالمملكة
- تمكين رواد الأعمال الجدد من الحصول على المعلومات المناسبة لبدء مشاريعهم
- تمكين الجهات ذات العلاقة من غير المنتجين من الحصول على آخر المستجدات في تقنية الأزياء
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