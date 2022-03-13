شكرا لقرائتكم خبر معرض تقني لإحداث نقلة نوعية في صناعة الأزياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإحداث نقلة نوعية في مجال المشاريع المتعلقة بها، أطلقت هيئة الأزياء وبإشراف من شركة النسيج العربي معرض «نحن الإبداع» لتدشين أحدث التقنيات والبرامج والآلات المستخدمة في قطاع صناعة الأزياء والملابس العالمية. وتضمن المعرض ورشا تدريبية في مجال الأزياء، والتسجيل في دورات متخصصة في الأزياء، إلى جانب عرض للمشاريع النموذجية المقترحة سواء المشاريع الكبيرة لرجال الأعمال أو لرواد الأعمال الجدد.

وتهدف هيئة الأزياء إلى الإشراف على عمل وجودة مخرجات قطاع الأزياء في المملكة وتنظيمه؛ وذلك لتطويره والنهوض بمقوماته ودعم ممارسيه. كما تعمل الهيئة على بناء استراتيجية جديدة للقطاع سعيا منها لتعزيزه وتطويره واقتراح المشروعات التي من شأنها تحفيز القطاع ومخرجاته.

كما تسعى «الهيئة « إلى الارتقاء بقطاع الأزياء في المملكة من خلال الثقافة، وبالتالي تعزيز التراث والهوية الوطنيين.

أهداف المعرض

