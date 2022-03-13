إجراء 131 ألف تحليل بمختبر مستشفى أجياد للطوارئ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أُجري في مختبر مستشفى أجياد للطوارئ بمكة المكرمة 131,507 تحاليل خلال 2021م، شملت إجراء 95,753 تحليلا كيميائيا و30,626 تحليل صورة دم و569 تحليلا لقسم بنك الدم بالمستشفى و4559 تحليلا للمصل والهرمونات والطفيليات. وأكدت إدارة المستشفى حرصها على الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد-19، إضافة إلى تسخير جميع القوى العاملة بالمستشفى لدعم الاحتياجات على مختلف المستويات التشخيصية والوقائية والعلاجية والتوعوية، وفق خطط معدة مسبقا.



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