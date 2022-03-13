شكرا لقرائتكم خبر حرفيات سعوديات يشاركن في فعاليات أيام الشارقة التراثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك عناصر نسائية من الحرفيات وفرق فنية سعودية في فعاليات أيام الشارقة التراثية، التي انطلقت فعاليات نسختها الـ19 الخميس الماضي، وينظمها معهد الشارقة للتراث، خلال الفترة من 10 حتى 28 مارس الحالي، تحت شعار «التراث والمستقبل»، في ساحة التراث بمنطقة «قلب الشارقة».

وتهدف أيام الشارقة التراثية التي تشارك فيها 33 دولة من مختلف دول العالم إلى ربط الماضي بالحاضر وتوظيف أدوات التراث في تحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل. ‏

وتشارك فرقة السريع للفنون من الأحساء في الأيام، حيث تقدم ألوانا من الفنون السعودية، إضافة إلى مشاركة في الفنون التشكيلية.

وأوضحت المدربة والحرفية فاطمة الغامدي، أنها جاءت للمشاركة في الفعاليات بدعوة من معهد الشارقة للتراث، لتمثيل المملكة مع عدد من الحرافيات لتعريف زوار المهرجان على التراث السعودي الذي يمثل مختلف مناطق المملكة، الغنية بتراثها المتعدد وثقافتها العرقية.

وبينت أنها تشارك بأزياء تراثية تمثل المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية والمنطقة الشمالية، مشيرة إلى أن كل منطقة لها لبس يختلف من حيث اللون والحياكة والتطريز عن منطقة أخرى.

من جهتها بينت عيدة الحارثي أنها تشارك في حياكة السدو السعودي، الذي يعد أحد أقدم الحرف التقليدية في عدد من مناطق المملكة، حيث يصور جهود الإنسان وتكيفه مع بيئته وحسن استغلال موارده الطبيعية وتطويعها لصالحه، مشيرة إلى أن هذه المهنة تعتمد على مواد وأدوات، منها وبر الإبل وصوف الماعز والأغنام، إضافة إلى المغزل والمخيط والأوتاد الخشبية وتعدد الأنواع والأغراض التي يمارس السدو فيها.

بدوره أوضح المشرف على المشاركة السعودية في أيام الشارقة للتراث خالد الهميم، أن وجود بنات الوطن في هذا المهرجان الخليجي، يعد امتدادا لوجودهم الفعال والقوي في جميع المناسبات وفي تمثيل المملكة في المحافل الخليجية والعربية والعالمية، في ظل الاهتمام والرعاية من قبل القيادة الرشيدة التي تولي اهتمامها لجميع أبنائها، حيث تعد المرأة السعودية رائدة في كل الأنشطة وجميع المجالات.