اخبار الخليج – رئيس هيئة التشريع و الرأي القانوني يستقبل الدكتور جاسم حاجي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل رئيس هيئة التشريع و الرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة بمكتبه رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي الدكتور جاسم حاجي، الذي قدم له نسخة من كتابه الأخير “انا و الخوارزميات’، و الذي يضم سلسلة من البيانات و البرمجيات الضرورية و المتعلقة بأنظمة الحاسوب و استخداماته في عملية الذكاء الاصطناعي.

و قد اثنى المستشار حمزة على هذا الإصدار القيم و ما احتواه من معلومات و بيانات تؤكد على اهمية علم الخوارزميات و الذكاء الاصطناعي و علم الذي احدث ثورة هائلة على المستويات الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية في العالم، مشيدا بالعطاء العلمي المتميز الذي قام به الدكتور حاجي، مؤكدا على اهمية هذه الاصدارات للجيل الحالي و الأجيال القادمة و التي تعتمد تكنولوجيا المعلومات و التحول الرقمي.