محمد بن مسعود - الدمام - حيلة لا تخطر على بال .. شاهد .. تركيب أجهزة في مضخات محطات الوقود تضيف 25 ريالًا في كل تعبئة

وثق مقطع فيديو نشره حساب “برنامج الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية” في موقع “تويتر”، اليوم الأحد، حيلة جديدة لا تخطر على بال للغش في تعبئة البنزين في بعض محطات الوقود. وأظهر الفيديو تركيب أجهزة داخل مضخات محطات الوقود ويتحكم بها العامل “عن بُعد” ويضيف ما بين 15 إلى 25 ريالًا إضافية مع كل تعبئة بنزين؛ حيث تتلاعب بالأرقام. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وعلق أحد المواطنين في الفيديو، بقوله: “إنه لا يوجد تدريب لاكتشاف تلك الأجهزة الموجودة داخل مضخات محطات الوقود”، مبينًا أنه أبلغ عن تلك الوقائع ولكن دون استجابة.

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