اخبار الخليج – قرينة العاهل تبعث برقية تهنئة إلى د.سوزان عباس بمناسبة تكريمها من جامعة الدول العربية

محمد بن مسعود - الدمام - بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، برقية تهنئة إلى سعادة الدكتورة سوزان عباس محمد عضو المجلس أعربت فيها سموها عن اعتزازها بالتكريم الذي حظيت به الدكتورة سوزان من جامعة الدول العربية ضمن نخبة من السيدات العربيات الرائدات وصاحبات الإسهامات العلمية المتميزة الذي تم ضمن فعالية «المرأة العربية .. تميز وتطلع» والمقامة تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأكدت سموها حفظها الله أن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهود الدكتورة سوزان عباس وإسهاماتها النوعية والمتميزة في مجال اختصاصها وهو ما يدلل مجدداً على قدرة المرأة البحرينية على العطاء والتفوق في كافة المجالات في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجـــــلالة عاهــــل البــــلاد المـــفدى حفظـــه الله ورعــاه. معربة سموها عن خالص تمنياتها للدكتورة سوزان بدوام النجـــاح والتقدم لمسيـــرة عــمــلها الزاخرة بالانجـاز.