اخبار الخليج – عبدالله سكاكاوي: «الصناديق المبيتة» زخارف قديمة تعود بتصاميم عصرية

محمد بن مسعود - الدمام - – إعداد: شيرين غزوان – جامعة البحرين

لا تزال الصناديق المبيتة التقليدية حاضرة كعنصر زخرفي في العديد من البيوت، وهي لا تزال تُستخدم لتخزين وحفظ الملابس والأشياء الشخصية. تميزها المسامير المدقوقة فيها لصنع زخارف معينة، وهي عادة ما تصنع من الخشب الطبيعي وتقدم كجزء من جهاز العروس. ويساعد تخزين الزري في مكان مظلم على مظهره ولمعانه. وقد تم إعادة تحديث تصميمات هذه الصناديق وتقديمها بطريقة عصرية وبألوان مختلفة.

عرفنا بنفسك؟

حرفي بحريني من بين العديد من الحرفيين المبدعين، أمارس مهنة النجارة منذ 40 عاما، انضممت تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية منذ أكثر من 10 سنوات.

كيف بدأت ؟

بدأت وأنا في مقتبل العمر، فعندما كان عمري 22 عاما عملت في وزارة الداخلية بقسم الأشغال في ورشة النجارة لمدة 6 سنوات، وبعدها انتقلت إلى وزارة الدفاع حيث عملت في وحدة الصيانة “ورشة النجار” كنجار، ثم قمت بافتتاح ورشة نجارة خاصة بي بمنطقة الرفاع الشرقي ومن بعدها انضممت تحت مظلة وزارة العمل آنذاك كحرفي محترف في الأسر المنتجة لتأهيل الأسر ذوي الدخل المحدود تحت برنامج انتشال من العوز ليصبحوا أسراً منتجة.

ما هي افضل الجوائز التي حصلت عليها؟

بكل فخر و اعتزاز حصلت على جائزة أفضل منتج بحريني في الصندوق المبيت من صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم قرينة جلالة الملك ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة عام 2009.. ، حيث إنها شجعتني كحرفي للحفاظ على المستوى الذي توصلت إليه ولتطوير المنتج ليصبح قابلا للتسويق أكثر داخل البحرين وخارجها وهذه الجائزة تعني لي الكثير حقيقة .

حدثنا عن جائزة الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لأفضل منتج؟

اغتنم هذه الفرصة لأن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى الشيخة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة ، لتشجيعها للأسر المنتجة وتخصيصها جائزة أفضل أسرة بحرينية وأفضل منتج بحريني في كل عام , و قد كانت هذه افضل جائزة حصلت عليها طوال مسيرتي الفنية .

حدثنا عن اهمية التراث الشعبي ؟

يحتل التراث مكانة مهمة في حياتنا، لما له من رابط عجيب في زيادة التماسك الإجتماعي والمساعدة على تعزيز السلام ما بين الجميع، وذلك من من خلال دوره في تعزيز الثقة والمعرفة المشتركة.

ما هي ابرز اهدافك ؟

من ابرز اهدافي منذ ان بدأت الى هذا اليوم هو المحافظة على هذا التراث العريق و ان انتج المزيد من الاعمال الجديدة و الحصرية و ان تكون منتجاتي موجودة في كل بيت بحريني و خليجي ان شاء الله .

كيف يمكنك المحافظة على التراث العريق القديم في ظل هذا الجيل ؟

تعرض التراث في الوقت الحالي للعديد من التهديدات والتدميرات التي تسبب له الإضمحلال، والذي يعتبر ضرراً يمس جميع الشعوب بسبب تغييرات الأحوال الإجتماعية والإقتصادية، لذا يفضل بذل جهود مضنية للمحافظة على التراث من الضياع من خلال حمايته على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى ضرورة مشاركة وتعاون المجتمع الدولي ككل، من أجل حماية التراث الطبيعي والثقافي من خلال الأساليب العلمية الحديثة

التراث العريق شيء لا يتجزأ من حياتنا ولا يمكننا نسيانه و لا التخلي عنه و لكن من احد الطرق التي تساعد على تقدم و تطور هذا التراث هو ان اجدد من حداثة المنتجات على سبيل المثال ان اضيف على الاثاث بعض اللمسات التراثية التي تتناسب مع هذا العصر .

من أهم الوسائل التي تساعد على تطويرالتراث تطوير طرق عرضه كما ويجب نشر التراث خارج البلاد من خلال الجهات المعنية، والمواطنين الشرفاء الذين ينتمون إلى أرضهم ووطنهم .

ما هي الصعوبات الي واجهتها ؟

هي عدم وفرة بعض المواد الخام التي نحتاج اليها .

وكيف تغلبت على هذه الصعوبات ؟

توفير المواد الخام من الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة .

هل شاركت في معارض خارج البحرين ام كانت مشاركتك مقتصرة على المملكة؟

نعم بالطبع، شاركت في العديد من المعارض داخل مملكة البحرين وخارجها، ففي البحرين شاركت في معرض الطيران، الفورمولا 1 لثلاثة أعوام متتالية والمعرض الذي يقام سنوياً في متحف البحرين الوطني، وفي معرض صنع في منزلي تحت رعاية الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة وغيرها الكثير من المعارض التي تقام في مملكتنا الحبيبة، أما بالنسبة لخارجها فقد رشحت من قبل وزارة الثقافة لتمثيل مملكة البحرين كحرفي في الصناديق المبيتة بمهرجان الجنادرية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وشاركت في دولة الكويت الحبيبة بقرية الشيخ صباح الأحمد التراثية “الموروث الشعبي”، ويشرفنا أن نكون متواجدين في كل المحافل الخليجية والعربية لتمثيل مملكة البحرين وتعريف الدول الأخرى بالتراث البحريني العريق.

ما هي العوائق التي تواجه المجال الحرفي ؟

هذا المجال له مواسم مخصصة للانتعاش مثل شهر رمضان و الاعياد و الوطنية و المناسبات هي اكثر الاوقات اقبالا على هذه المنتجات اما في بقية الاشهر فقد يشهد انخفاضا .

ما هي ابرز الاعمال التي تقوم بإنتاجها؟

انتاجي في الأساس هو الصندوق المبيّت الذي كان يستخدم قديما وحتى الآن كدزة للعروس والذي لاقى إقبالا كبيرا من قبل الشباب المقبل على الزواج، ثم تطورنا وقمنا بعمل المزيد من الأعمال كالمقبس، كراسي القرآن، الدروع التذكارية، توزيعات القرقاعون والأبواب و الجلسات الشعبية القديمة.

ما الذي يميز اعمالك عن غيرها؟

ما يميزنا هو جودة العمل، واختيارنا للمواد الأصلية عالية الجودة لإمكانية إبقائها لفترة أطول.

من هم زوار مجمع العاصمة؟

يتوافد على المجمع زوار من داخل البحرين وخارجها، ويزدهر توافد الزوار على مجمع العاصمة في الموسم السياحي من شهر نوفمبر إلى شهر مايو من كل عام، ويوجد برنامج سياحي خاص للسياح بالتنسيق مع وزارة السياحة والثقافة لزيارة الأماكن التراثية والحرفية في مملكة البحرين، لتعريفهم بالتراث البحريني العريق.

من زبائن عبدالله سكاكاوي؟

ولله الحمد لاقى منتجنا إقبالا كبيرا من الناس، فزبائننا من داخل البحرين وخارجها كالكويت وقطر والسعودية والإمارات وعمان والدول العربية والأجنبية.

ما هي الرسالة التي تود ايصالها؟

من خلال هذا اللقاء اناشد الجميع للحفاظ على التراث و ابرازه بصورة افضل من خلال التواصل الاجتماعي و التلفاز و الجرائد الرسمية للاهتمام و رعاية الحرفيين للحفاظ على هذا التراث العريق .

كلمة شكر توجهها لمن ؟

أقدم رسالة شكر إلى وزارة التنمية الاجتماعية حيث قامت الوزارة مشكورة بإنشاء مجمع العاصمة ليجمع تحت مظلته أكثر من 150 حرفيا تحت مظلة واحدة، لتشجيع الأسر على الإنتاجية وعرض منتجاتهم للتسويق و أتقدم بالشكر لاسرتي الكريمة على مساندتها و دعمها لي .