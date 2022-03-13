اخبار الخليج – الفارسة هيا جمال: الخيل هواية تحولت إلى عمل.. ودعم الشيخ ناصر والقيادة الرشيدة للفروسية لا محدود

محمد بن مسعود - الدمام - – حوار: أسماء الدوي – طالبة جامعة البحرين قسم الإعلام – اشراف الدكتور: عدنان بومطيع

حلمي افتتاح مركز علاجي لتأهيل ذوي الهمم.

لأسرتي الفضل الكبير.. وهذه نصائحي لأولياء الأمور.

الفارسة البحرينية الشابة هيا جمال، أو فارسة بحرينية متخصصة في الفروسية العلاجية لعلاج أصحاب الهمم. بدأت مسيرتها منذ الصغر في هواية ركوب الخيل وحتى يومنا هذا إلى ان تمكنت من تحويل هذه الهِواية إلى عمل تمارسه يومياً.

كونك أول فارسة بحرينية تتخصص في الفروسية العلاجية، حدثينا عن هذا الجانب.

في كل مره اذهب الي اسطبل الفروسية لممارسة ركوب الخيل أنظر إلى نفسي بأنني في عالم آخر، يجعلني أشعر بالسعادة، ويغنيني عن الكثير من الأشياء. ولطالما كان لدي الشغف والطموح لان اتمكن من التميز بإنجاز يرتبط باسمي، والحمدالله تمكنت من تحقيقه، وبدعم كريم من لدن سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، تمكنت من الحصول على شهادة الفروسية العلاجية من الولايات المتحدة الأمريكية.

مالذي أضاف لك هذا التخصص؟

أشعر بكل فخر واعتزاز كوني أول بحرينية تمكنت من تحقيق هذا اللقب الذي كنت أحلم به من صغري، ولدي الطموح في المستقبل لأن يتم تعليم الفروسية لأصحاب الهمم وتنظيم سباقات خاصة بهم ليتمكنوا من المشاركة وإدماجهم في المجتمع وإبراز هوياتهم. هذه الشهادة لا تقتصر على علاج اضطراب طيف التوحد فقط، وإنما سوف تفيدنا مستقبلًا في توسيع نطاقنا لعلاج أصحاب الهمم، لكي نبني مركز فروسية علاجي متخصص، يستطيع بأن يحتضنهم ويكون لهم أملاً كبيراً ونشاطاً نافعاً.

ما هي أبرز الجوائز الرياضية التي حصلت عليها؟

حصلت على عدة مراكز متقدمة، وأبرزها المركز الثاني في كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله، والمركز الثاني في كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظه الله، وأول فارسة بحرينية تنهي سباق مسافة ال160 كيلومتراً، وإن شاء الله يكون القادم أفضل.

ما هي أبرز المسابقات او المشاركات الخارجية بالنسبة لك؟

من أبرز السباقات التي تمكنت من المشاركة بها كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دولة الامارات العربية المتحدة، وسباق وينزر في بريطانيا، والحمدالله أعتز بنفسي بأني شاركت باسم مملكتنا الغالية و بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أفتخر بأنني رفعت اسم و شعار مملكة البحرين في عالم الفروسية على المستوى الإقليمي والدولي.

ما دور أسرتك في إنجاح هذه المسيرة الطموحة؟

أولاً من بعد الله سبحانه وتعالى، دائماً يكون للعائلة دور في نجاح أبنائها، وعائلتي بالنسبه إلي هي الداعم الأول في جميع نشاطاتي و هواياتي التي اُمارِسها وفي كل خطوة أتقدم بها في حياتي، وأرجو أن أجعلهم يفتخرون بي وبإنجازاتي التي أقدمها لمملكة البحرين.

كيف تحفز هيا جمال نفسها للنجاح؟

حبي وشغفي وحماسي وطموحي لهذه الهواية منذ أن كنت يافعة هو ما جعلني أتشجع من أجل الوصول الي الحلم الذي كنت أريده، والمكافحة والقتال من أجله إلى أن تمكنت من تحقيقه.

رياضة الفروسية مكلفة، هل تقترحين دعماً أو تشجيعاً من جهه لتشجيع انتشار الرياضة ؟

تعتبر هذه الرياضة العريقة من أكثر الرياضات انتشاراً والتي تمارس في مملكة البحرين، وهي تحظى بدعم كبير من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وقيادتنا الرشيدة.

مارأيك في من يقول ان رياضة الفروسية بالنسبة للفتيات عمرها قصير؟

بحسب رأيي المرأه في الزمن الحالي لديها الطموح والشغف، ولديها الإمكانية للوصول لمناصب عالمية وقيادية وتمثيل دولة بأكملها، بل تغيير وجه الرياضة بأكملها، ومن طموحاتي أن أجعل ركوب الفروسية أفضل مما هي عليه. وبالمناسبة: في هذه العصر لا يمكن قول بأن ممارسة هذه الهواية أو غيرها عمرها قصير للمرأة، طالما لديها الشغف للمواصلة والسعي وراء أحلامها، وصولاً إلى مراكز عالمية تجعل من اسمها ذكرى لا تنسى.

ما رأيك في انتشار الإسطبلات لتعليم المرأه على ممارسة الفروسية؟

من الجميل مشاهدة المرأة من جميع الفئات العمرية في هذا الميدان، لا سيما مع تحقيق الراحة لهن من ناحية الخصوصية، مما يشجع عدداً كبيراً من النساء لممارسة الفروسية والتوسع فيها في مملكة البحرين.

أين تجدين او تنظرين الي نفسك بعد 5 سنوات؟

بإذن الله الواحد الأحد، أرى نفسي صاحبة إسطبل خاص بي للتدريب على أساسيات ركوب الفروسية، وأيضاً أريد انشاء مركز تدريب للأطفال من أصحاب الهمم بواسطة الخيل.

في الختام، رسالة توجهينها إلى الأشخاص الذين لديهم الرغبة في ممارسة الفروسية.

أقدم هذه النصيحة لجميع أولياء الأمور بأن يزرعوا حب الفروسية في قلوب أبنائهم وذلك لملء وقت الفراغ فيما يفيد أجسادهم وعقولهم، وأما من لديهم أطفال لديهم الشغف لركوب الخيل فأدعو أولياء الأمور إلى تشجيعهم لممارسة هذه الهواية الجميلة.